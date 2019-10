米政府の全役所からNYT、WaPoが消える？

ブラジルのある新聞社のケースですが、年間収入の約半分は地元政府からのものだそうです。

これは単純な資金援助の形でなく、大量の部数の年間契約によるものだとか。ロイタージャーナリズム研究所の最近のレポートで知りました。

紙の新聞読者の減少は、欧米や日本だけじゃなくて、ブラジルでも著しいとのこと。先のレポートでは、2000年には30万部以上あった3つの全国紙が、現在はその3分の1ほどに激減しています。

なので、お役所にたくさん取ってもらわないと立ちいかないのでしょう。レポートでは、「ブラジルでは、連邦政府、州政府、大都市の役所で、それぞれ毎日数千部の契約をしているのが当たり前だ」とあります。

そんな情報にたまたま接していたせいで、<NYタイムズ ワシントン・ポスト 米政府「購読打ち切り>という今朝の新聞記事を目にした時に、思わず「これはタイムズやポストを目の敵にしているトランプによる兵糧攻め?」などと思ってしまいました。

記事では、すでにタイムズ、ポストはホワイトハウスに配達されず、ホワイトハウスのグリシャム報道官によると「全ての連邦機関で購読契約の更新を見送れば、大幅なコスト削減になる」と説明したとあります。

連邦政府にとって「大幅なコスト削減」ということは、タイムズ、ポスト両紙にとっての「大幅な収入減」になるということでもあります。

一体、新聞社のダメージはどのくらいになるのか?興味を惹かれて、ネットで関連記事を漁ってみました。

この動きの始まりはFoxNewsで月曜夜に放映されたSean Hannityのインタビューでトランプ大統領が「NYタイムズとワシントンポストを切る(terminate)。彼らはFakeだ」と発言したこと。

で、その翌日、グリシャム報道官がThe Hillの取材に答えて「両紙の契約を更新するつもりはない」と回答します。

実際は、契約を更新しないだけでなく、早速、火曜日から、ホワイトハウスに配達される新聞各紙の中に両紙は含まれていなかった、とブルームバーグのホワイトハウス担当の政治記者Jenifer JacobsさんはTwitterで明らかにします。

そして、木曜日にこんな写真をTwitterにアップしました。ホワイトハウスに届いた新聞です。Wall Street JournalやUSA Today、Financial Timesは残っています。

White House says it’s going to do things and doesn’t always follow through, but NYT and WaPo subscriptions were ended.



Some aides privately expressing regret. But doubt Trump will stop reading either.



WaPo *online* subscription remains.



WH still gets WSJ, Hill, NY Post etc. pic.twitter.com/1H3lzdBtYM