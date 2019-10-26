昨年九月に岐阜県の養豚場で26年ぶりに発生した豚コレラの発症を防ぐためのワクチン接種が昨日、岐阜、愛知、三重、石川、福井、富山の各県で始まりました。今後、長野や群馬、滋賀に続き、静岡、埼玉もワクチン接種を行う予定です。
豚コレラの拡大防止、収束に向けて、まだまだ予断は許されません。引き続き、関係各所と連携のもと、 養豚場での衛生管理の徹底や野生イノシシの感染拡大封じ込め等、万全の対処ができるよう尽力してまいります。
記事
- 2019年10月26日 16:25
豚コレラ、ワクチン接種開始
昨年九月に岐阜県の養豚場で26年ぶりに発生した豚コレラの発症を防ぐためのワクチン接種が昨日、岐阜、愛知、三重、石川、福井、富山の各県で始まりました。今後、長野や群馬、滋賀に続き、静岡、埼玉もワクチン接種を行う予定です。
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