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千葉駅前で大規模冠水、県内ほぼ全域に土砂災害警戒情報


低気圧の影響で激しい雨が観測されている千葉県内の千葉駅前で、大規模な冠水が起こった。

　台風15号で大きな被害を受けた千葉県では、県内のほぼ全域に土砂災害警戒情報が出され、低い土地の浸水や河川の増水への警戒を呼びかけている。また、台風19号の影響で堤防などが損傷、地盤が緩んでいるところもあり、普段より少ない雨でも災害が発生する危険がある。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）

映像：千葉駅前で大規模冠水
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