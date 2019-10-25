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菅原経産相が安倍首相に辞表を提出＝報道


［東京　２５日　ロイター］ - 共同通信などによると、菅原一秀経済産業相が安倍晋三首相に辞表を提出した。自身の選挙区の有権者に金品を配った疑惑などが報じられていた。

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