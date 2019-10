【リブラvsデジタル人民元】

New York Times

が議会下院の委員会でについて証言しました。前日に冒頭発言の要旨が公開されましたが(下にリンクあり)、だいぶはしょっていました。冒頭発言の途中、と率直に認めていました。また、男性議員がHow are you?(どうだ、元気か?)と聞き、ザックがと言った際に36歳の若者らしい姿が見えたのか会場が笑いに包まれました。議会証言は2度の休憩を挟んであわせて約5時間20分に及びました。は、Zuckerberg Defends Facebook Cryptocurrency Project to House Committee(ザッカーバーグ、議会下院の委員会で仮想通貨を擁護)の中で、が批判の的となっていると報じています。リブラを使えばが割安に送金ができるとしてバラ色の見通しを示した上「と述べたということです。フェイスブックはこの議会証言を前にしていて、ことしの9か月間でということです。去年1年間で使った1260万ドルをすでに上回っているとしています。は、仮にリブラがアメリカで必要な規制当局からの承認を得られなければと報じています。リブラの導入によってフェイスブックの「広告料金が値上がりにつながる」と述べただけでに、導入できれば大きな影響を受けると解説しています。は、ザッカーバーグCEOは公聴会の中で幾度もことで米中貿易摩擦を高めたとしています。ザッカーバーグCEOによると、フェイスブックがリブラの計画を世に出した直後にということで、「アジアやアフリカなどの外交や経済政策で影響力を増すために一帯一路の一環としてを使おうとしている」と述べたということです。その上で「リブラはその多くをされ、ために活用される」とも。は、ニューヨーク州のNydia Velazquez議員とのやりとりを伝えています。これまでの度重なる方針変更を指摘した上で「フェイスブックが仮想通貨に参入することに懸念を抱いていることを理解できますか?」と批判した上でと質問しました。これに対してザッカーバーグCEOは「議会はこうした委員会を通じて多大な監視機能を持っていて」と話し出したところで議員が割り込んで「答えはNOということですね。ありがとう(So that is a no. Thank you)」とひとりあたりを終えたそうです。⬛️ザッカーバーグCEOの議会証言の冒頭発言要旨(この通りには読んでいませんでした)。 https://docs.house.gov/meetings/BA/BA00/20191023/110136/HHRG-116-BA00-Wstate-ZuckerbergM-20191023-U1.pdf ⬛️動画はこちら。JST03:00前から03:39まで休憩。