【香港発】Hong Kong の山本太郎　「普通選挙があれば」

梁氏は香港のチェ・ゲバラと異名をとる。風貌も言動も野性味たっぷりだ。=20日、西九龍駅そば 撮影:田中龍作=

「五大訴求の一つが欠けても我々は認めないぞ」「今すぐ普通選挙の実施を」・・・革命スローガンを叫んでいるのは、前・立法会議員で民主派の梁國雄だ。

20日あった35万人デモの終着点となった西九龍駅すぐ傍の路上。デモ参加者は立ち止まり、梁のシュプレヒコールに合わせて拳を突き上げる。

梁の肩書が「前」議員なのは、議員資格を剥奪されたからだ。

梁は雨傘運動を引っ張った民主派のリーダーたちが逮捕されたことに抗議し、立法会の議場で雨傘を広げたのである。これが剥奪理由だ。



傘には逮捕された民主派リーダーたちの名前が書かれていた。

議場で抗議の雨傘を広げる反骨精神は、日本の国会で一人牛歩する山本太郎の姿に重なる。

香港は民主派というだけで、議員であろうが、世界的有名人であろうが、逮捕される状況となっている。

8月末、議員8人と民主運動リーダーの黄之鋒や女神の周庭らが逮捕された。デモを扇動したなどとするいいがかり だ。

香港における中国支配の拠点である中聯弁(中央政府駐香港連絡弁公室)に、民主派団体がデモをかけようと計画していた前夜だった。

「お上(中国共産党)に楯突くとこうなるぞ」というみせしめ だった。

緊急法の第一弾として発動された覆面法に反対する梁氏(写真中央)。抗議の意味を込めてマスクとサングラスで政府庁舎前に現れた。=16日、金鐘 撮影:田中龍作=

田中は梁に「革命スローガンを公衆の面前で叫んで、逮捕される恐れはないか?」と尋ねた。

梁は何喰わぬ顔で「すでに逮捕経験があるので怖くない」と答えるのだった。そして続けた—

「For the people, by the people. This is the theory of democracy」(英語で)

「4ヵ月もデモが続いていて(香港)政府が倒れないのはおかしい」「普通選挙をやっていれば、こんなデモなんてしなくて済むのに」(広東語から日本語に翻訳)

山本太郎がいみじくも言う。「政治を最も必要としている人たちが選挙に行かない」と。

人々のために体を張り、選挙の大切さを訴える。二人の共通点だ。

緊急事態条項の危険性に警鐘を鳴らし続ける山本太郎。発動された緊急法に抗議しマスク姿で政府庁舎前に立つ梁國雄。

山本が次の選挙で当選しても、改憲され緊急事態条項が発動されれば、事実上議員活動はできない。

二人はここまで似る必要はない。(敬称略)

~終わり~

◇

少年少女から前議員までが、世界の実力者・習近平に死にもの狂いで抗い続けています。人命など屁とも思わない中国政府が相手です。

香港の現実を伝えるために長逗留となり、借金がかさんでおります。ご支援何とぞ御願い申し上げます。会計報告が遅くなっており、申し訳ございません。 ↓