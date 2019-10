G7会場に自分のリゾート選んだトランプ氏、批判され撤回

ドナルド・トランプ米大統領は来年6月にアメリカで開催が予定される主要7カ国首脳会議(G7サミット)を、自分がフロリダ州に所有するゴルフ・リゾートで開くと発表していたが、与野党の批判を受けて、19日にこれを撤回した。

トランプ氏はツイッターで、野党・民主党やマスコミからの「狂って不合理な敵対」を理由に、自分の「トランプ・ナショナル・ドラル・マイアミ」でG7サミットを開くのはやめたと明らかにした。

G7サミット会場をめぐっては、米政府は17日に、トランプ氏のリゾートにすると発表。これに対し、トランプ氏が大統領の立場を自分の金銭的利益のために利用していることの証拠だと、批判の声が相次いだ。

ホワイトハウスは、そのつもりはないと反論していたが、民主党だけでなく与党・共和党の連邦議員たちからも再考を求める声が出ていた。

トランプ氏はこれを受けて、ホワイトハウス近郊にある大統領別荘キャンプ・デイヴィッドを代わりの候補地に挙げた。G7サミットがバラク・オバマ前政権中の2012年にアメリカで開かれた際には、会場はキャンプ・デイヴィッドだった。

トランプ氏はツイッターで、自分のリゾートは「大きくて豪華」で、「素晴らしい宴会場や会議室がある」と強調。「トランプ・ナショナル・ドラルを使えばこの国にとってとても良いはずだと思っていた」が、「例によって、敵対的名メディアと連中の民主党の仲間は大騒ぎだ!」と書いた。

さらに、「そのため、マスコミと民主党の狂って不合理な敵対をもとに、我々はこれ以上、2020年G7の会場にトランプ・ナショナル・ドラル・マイアミを検討しない。ただちに、キャンプ・デイヴィッドの可能性を含め、別の場所を探し始める。ありがとう!」と続けた。

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!