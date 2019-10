「声援を送り続けてくれた皆さんに感謝」ラグビー日本代表選手がSNSにメッセージ

ラグビーワールドカップ日本大会、日本代表は準々決勝で南アフリカ代表に敗れるも史上初のベスト8進出という快挙を成し遂げました。選手の約半数が外国籍、外国出身の選手で構成され「ONE TEAM」を掲げて結束したチームですが、W杯を終えこのメンバーでのチームは解散することになります。

21日には都内で総括記者会見に臨み、ジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチ(HC)や選手たちが大会を終えての感想やファンへの感謝を語っていました。

20日の試合後からは、自身のSNSアカウントに感謝のメッセージをアップする選手も多く見られました。

初出場のW杯で全5試合に先発し、次期主将の期待もかかるナンバーエイトの姫野和樹選手は「絶対に強くなってこの舞台に戻ります」と宣言しました。

「笑わない男」として注目を集めたプロップの稲垣啓太選手は、試合で自身に危険なタックルをした南アフリカ選手とのツーショット写真を公開し反響を呼んでいます。

試合開始前の国歌斉唱で感極まった姿が感動を呼んだスクラムハーフの流大選手は、ファンとジェイミー・ジョセフHCに感謝の言葉を贈りました。

東京五輪後に医師を目指すため、今大会を最後に15人制代表から引退する福岡堅樹選手は「何一つ思い残すことはありません」とツイート。

他にもTwitterには選手の声が続々とアップされていました。

日本ありがとう!



Thank you Japan!



Good luck to South Africa!#メッセージ返すの遅れます