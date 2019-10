【香港発】デモ隊の砦に「玉砕」の文字　特攻隊に等しい最前列

警察は雨あられのごとく催涙弾を撃ち込んだ。デモ隊は怯まず、ジワジワと前進を続けた。=20日、旺角 撮影:田中龍作=

「We fight to protect our Hong Kong=私たちの香港を守るために戦っている」と14歳の少女が言った。

子供の戦(いくさ)支度を手伝っていた母親は「My son protect country=息子は国(香港)を守っている」と言って戦場(いくさば)に15歳の我が子を送り出した。

いずれもデモの現場で田中が本人から直接聞いた話だ。少年少女が、香港警察を装った中国人民解放軍の兵士が混じる機動隊と激しくクラッシュする。戦場といっても何ら不自然ではない。

20日の反政府デモは西九龍駅が終着地点となった。西九龍駅は中国大陸にそのままつながる高鐵のターミナル駅だ。事実上のイミグレがあり中国が我が物顔で支配することから香港人の反発の的である。

駅のそばにデモ隊は砦のようなバリケードを築いた。パーツ、パーツをつなぐのはいつものように結束バンドではなく鎖だ。さらにバリケードの根元をセメントで固めた。

「玉砕」とスプレーで書かれた横断幕が砦を飾った。

国慶節に反対するデモのあった10月1日には「Give me Liberty or Give me death=我に自由を与えよ、しからずんば死を与えよ」とデモ隊のメンバーが叫んでいた。

それが「玉と砕けたい」に進んだのである。

念入りに築いたバリケードに横断幕がかかった。そこには「玉砕」の文字が。=20日、西九龍駅そば 撮影:田中龍作=

20日の主戦場は旺角となった。旺角警察署前の攻防はひと際激しかった。

旺角警察署は太子駅事件を引き起こしているからだ。8月31日、機動隊が無差別に乗降客を殴打した事件は、死者が出ているとの指摘が絶えない。

機動隊がビーンバック弾や催涙弾を乱射した。催涙ガスが濃霧のように立ちこめた。呼吸困難になり、刺すような痛みが目に走っているはずだ。

それでもデモ隊は前進を続けた。幅2m足らず、高さ80㎝ほどのバリケードと雨傘を楯に。

無防備にも中指を上に向けて屹立するメンバーもいた。

轟音と共に弾がバリケードに命中する。跳弾が火を噴きながら田中の足元に落ちた。デモ隊の最前列は特攻隊に等しかった。

「死ぬなよ、逮捕されるなよ」。田中は心の中で叫び続けた。冷静に客観的に見ることはできなかった。ジャーリスト失格であることは承知のうえだった。

逮捕され暴動罪で有罪になれば、人生の一番楽しい10年間を刑務所で過ごさねばならない。機動隊のリンチで殺されることもある。

中国の弾圧をはねのけて、香港の自由を守り抜くことができたとすれば、彼らのおかげに他ならない。

デモ隊を無事自宅に送り届けるボランティアのドライバーが、目に薄っすらと涙を浮かべながら言った。「彼らの犠牲は尊い」と。

中指を突き立てる猛者も。機動隊からは30mと離れていない。目の前といってよい。狙い撃たれれば大ケガは免れない。=20日、旺角 撮影:田中龍作=

とうとうデモ隊が「玉砕」を言うようになりました。10代と22~23歳の若者をここまで追い詰めた香港の現実を伝えるために長逗留となっています。

