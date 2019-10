大一番の南アフリカ戦、海外メディアは日本不利の予想？【ラグビーW杯】

ラグビーワールドカップ日本大会で、アジア勢初となるベスト8入りを果たした日本代表は20日、優勝候補の南アフリカとの準々決勝に挑みます。

2回のW杯優勝を誇り現在世界ランキング4位の南アフリカと、日本は過去2回対戦しています。1度目は「スポーツ史上最大の大番狂わせ」とも言われた、前回大会での対戦。圧倒的有利とされた南アフリカを34対32で破った一戦は「ブライトンの奇跡」として知られています。

直近の対戦は大会直前に行われたテストマッチ。80分を通じて南アフリカが試合を支配し、7対41で敗れました。

日本代表の主将リーチマイケル主将は、この試合について「4年前の試合で世界が日本に注目して、みんな驚いて、日本のファンの印象にも残っている。今回は生で見せられるチャンス。相手がどうこうより、自分たちがどれだけ強みを出せるかが大事」と話しています。

一方、南アフリカにも油断はありません。スピードが持ち味のウインガーで、日本戦でも要注目のチェスリン・コルビ選手は4年前の番狂わせは過去のものだとし、次戦に向けて万全の準備を整えると強調していました。

