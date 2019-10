米・トルコ、シリア進攻の「5日間停止」で合意　停戦はクルド撤退後と

トルコは17日、シリア北部で進める軍事作戦について、5日間「一時停止」することでアメリカ側と合意した。しかし、クルド人民兵組織「人民防衛部隊(YPG)」が同地域から完全に撤退するまでは「停戦」しないとしている。

トルコのレジェプ・タイイップ・エルドアン大統領はこの日、即時停戦を直接交渉するため首都アンカラを訪れたアメリカのマイク・ペンス副大統領と会談し、合意に至った。

ただし、YPGが撤退要請に完全に応じるかは不明だ。

トルコは、シリア国境から約30キロにわたる一帯を「安全地帯」として確保したい考え。アメリカは、この安全地帯の想定地域からのクルド人部隊の撤退を促進するために協力する考えだと、ペンス副大統領は述べた。

ペンス氏は会見で、「(トランプ大統領は)停戦を望んでいた。暴力を止めたがっていた」と述べ、トランプ氏の「力強い指導力」を称賛した。

合意を受け、トランプ氏はエルドアン氏について、「正しいことをした非常にすごい指導者」だと述べた。

YPGが大半を占めるシリア民主軍(SDF)のマズロム・コバニ司令官は、北部国境の町ラス・アルアインからタル・アブヤドにわたる地域をめぐる合意内容を確認する方針で、「我々は、他の地域の今後について議論していない」と述べた。

在英非政府組織のシリア人権監視団(SOHR)によると、軍事作戦の「停止」合意後も、ラス・アルアインで衝突が続いている。過去8日間で民間人72人が死亡、30万人以上が避難を余儀なくされたという。

トルコのメブリュト・チャブシオール外相は記者団に対し、軍事作戦が完全に終わるのは、SDFが国境地域から撤退した時だけだと述べ、今回の停止はあくまでも一時的なものにすぎないと強調した。

「我々は軍事作戦を一時停止する。停戦はしない。この地域から(クルド人部隊が)完全に撤退すれば、我々は軍事作戦を止めるだろう」

チャブシオール氏は、トルコはクルド人部隊から重武装を取り除き、その攻撃拠点を破壊するという目標を達成したと述べた。

ペンス副大統領の発表に先立ち、トランプ大統領は、「トルコに関する素晴らしいニュースがある。ペンス副大統領とポンペオ国務長官による記者会見が間もなく始まる。エルドアン大統領に感謝する。何百万人もの命が救われる!」とツイートした。

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!