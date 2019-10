FT

The Economist

WSJ

で農産物や為替などで部分的に合意しましたが、は続いたままで、を背景に中国企業が米半導体メーカーに依存せずに済むようプログラミングのコードを無償公開したを急いでいるほか、ということです。米中のに関する報道が相次いでいます。はUS agrees limited trade deal with China(アメリカ、中国と貿易協議で部分合意)の中で、中国がアメリカの11日、農産物の輸入を増やし、意図的な人民元安への誘導を控えるアメリカは15日に予定していた追加関税の発動を先送るという「」に達したと報じています。ただし、これまでの追加関税を取りやめることはせずし、さらにとしています。トランプ大統領はこの合意を「実質的な第1段階(substantial phase one deal)」と呼び、米中対立を懸念する金融市場を落ち着かせる効果がありそうなものの、トランプ大統領が2016年の大統領選挙戦で公約として掲げたと指摘。合意の詳細は今後詰めて、にあわせて米中首脳が正式に署名することが期待されているということです。この米中対立が半導体の世界に変化をもたらしていると伝えているのは– Open season(~オープンソースの季節がやってきた)です。半導体のデザインではですが、外国への過度な依存を恐れて、中国やインドではオープンソースと呼ばれるが増えていて、とりわけが注目されているということです。特許使用料を支払う必要がないことから割安なこともメリットですが、さらにも大きいとしています。中国のAlibabaやXiaomiがRISC-V半導体を開発しているほか、インドの開発を急いでいるということです。「ことになる。オープンソースのコンピューターは緊張を緩和でき、それはみんなにとってよいことだ」と締めくくっています。米中の対立は、となっているというのはのAmerica Is Losing the Chinese Shopper(中国の消費者、アメリカブランドを回避)の中で、ようにしているということです。により、米ブランドは▼中国ブランドの台頭、▼愛国心あふれる中国の若い消費者が米ブランドを「クール」と思わなくなったとしています。Nikeのようにまだ伸びている企業もありますが、AmazonやUberのように中国ビジネスを売却するなどの企業もあるそうです。で、去年中国で公開された映画の興行成績のだったということです。イエメンに取り残された中国人の救出作戦やアフリカで善意ある中国が受け入れられているといった内容だそうです。