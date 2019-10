錦戸亮を直撃、関ジャニ∞との「ライブかぶり」に何を思う

古巣・関ジャニへの思いとは…

スタッフに見送られる錦戸は充実ぶりがうかがえる表情

退所後、すぐに活動を始めた錦戸

未来に向かって順調に歩を進めている

海外での活動も視野に入れているという

ギターを持ち歩く錦戸亮

新しいスタッフとのコミュニケーションも取れているようだ

車にカギをかけ…

赤西とはどうなる!?

東京に秋風が吹き始めた10月上旬の夕方。都心の繁華街のとあるビルの前に、高級外車が止まった。車を待ち構えていたかのように日本人、外国人の男性スタッフ4人がビルから現れると、トランクから黒いギターケースや音楽機材を次々に運び込んでいく。

運転席から白いキャップにサングラスをかけた1人の男性が降りてきた──。元関ジャニ∞の錦戸亮(34才)だった。荷物を運んでもらった錦戸は、手ぶらでビルの中に入っていく。

「ここが錦戸さんの新しい拠点になるとみられています。関係者からは“やはり”という声が聞こえそう。このビルのオーナーのAさんは、赤西仁さん(35才)のスタッフですから」(音楽業界関係者)

9月30日をもってジャニーズ事務所を退所した錦戸だが、翌日には公式サイトとSNSを開設。さらに12月11日にはアルバム『NOMADO』をリリースし、11月5日から全国ツアーを開催することも発表した。

「錦戸さんとしてはソロ活動を“待たされていた”という感覚だったのでしょう。自分のファンのためにも、退所後はすぐに活動した方がいいと考えたんです。とはいえ、彼が単独でここまで準備を進めるのは難しい。そこで、ある人物を頼っていたんです」(芸能関係者)

◆ライブ会場を押さえたスタッフ

それが、冒頭のビルのオーナー・Aさんだ。

「Aさんはロックバンドでメジャーデビューを果たしたこともある人で、30代後半の男性。芸能事務所で女性歌手のマネジャーも務めていたこともあり、音楽業界に顔が広い。今は手広く飲食店を経営するかたわら、赤西さんの公演に付き添ったり、ファンクラブ向けのグッズ販売も担当しています。業界では赤西さんの“右腕”と見ている人もいます」(前出・芸能関係者)

赤西も、親友の門出にいち早く反応。錦戸のホームページが立ち上がった当日に、自身のツイッターで《Bahahahahha Happy Birth Day! It's a whole new world baby. 亮ちゃんFANの皆様お誕生日おめでとうございます!》と祝福するなど、錦戸の活動をオープンに応援している。

「もともと錦戸さんは、“赤西軍団”のメンバーでジャニーズ時代からよく一緒に飲み歩く仲でした。赤西さんは、ジャニーズを退所後、個人レーベルを立ち上げ、音楽中心に活動を続けています。好きなことを自由に展開する一方で、ファンクラブもしっかり運営していて、年会費だけで1億円近く稼ぐなど、収入の基盤も確保している。

その“成功例”を間近で見てきただけあって錦戸さんは、レーベルの立ち上げやファンクラブの運営など、赤西さんを通じて知り合ったAさんに相談しているはずです」(前出・芸能関係者)

自身のインスタグラムには荒野をバックにたたずむ写真などをアップした錦戸。

「以前から錦戸さんはアーティスト志向で、今後は自分の好きな音楽を追求し、現在、制作中の楽曲も洋楽をイメージしたものにしているそうです。Aさんが所有しているビルにはスタジオもあるそうなので、そこで楽曲を制作していくのだと思います。

ライブもAさんと話し合って日程を決め、数か月前から押さえていたそう。錦戸さんのライブ会場はアーティストからの人気も高いので、9月に退所を発表してからでは押さえるのは厳しいですからね」(音楽業界関係者)

日本でのライブやファンクラブ運営を成功させた後は、海外進出も考えているようだ。

「錦戸さんはアジア各国から人気がある。かなり前から独学で英語を習得していましたが、それも海外での活動を見越してなのでしょう。一緒に楽曲を作っている外国人スタッフとは、英語でコミュニケーションが取れるレベルです。

彼にはやりたいことが山ほどあるので、一刻も早く動き出したかったのでしょう。そのためには、関ジャニ∞とライブがぶつかってしまうのも仕方がないと思っているようです」(前出・芸能関係者)

錦戸がソロツアーを開催する同時期に関ジャニ∞もツアーを実施。11月20日には、両者ともがライブを行う。関ジャニ∞のファンの胸中は複雑だ。

「同時期にかつての仲間が別々のライブをやるというのは、“全面戦争”と捉えられてしまいます。ファンだけでなく、関ジャニ∞に携わってきた関係者、スタッフも困惑しているでしょう。ライブの日程を変更することはできなかったのか。“恩を忘れたのか”と残念がる声が出ているのも事実です」(別の芸能関係者)

錦戸の本心はどこにあるのか。錦戸を直撃した。

──ライブの時期が関ジャニ∞とかぶっていますが、何か思いや狙いがあるのですか?

「今、急いでますんで。時間ある時にまた。(ライブの日程については)オフィシャルサイトででも答えますので」

Aさんと懇意にしていることから、赤西とのタッグが期待されるが、そう尋ねると笑いながら否定した。

「全然関係ないんです。すみません、また!」

そう話すと足早に走っていった。表情は終始笑顔だった。

