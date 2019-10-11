イランタンカーに対するミサイル攻撃

先ほど紅海のジェッダ沖で、イランのタンカーで爆発があり、テロの可能性があるとした報道をお伝えしましたが、そのごal qods al arabi net とal jazeera net は、イラン通信等によると、イランのタンカーは2発のミサイルに狙われ、2つの船倉に大穴が開いて、積み荷の原油が流出したが、船員に怪我人等は出ていないと報じています。現在のところ犯行声明等は出ていない模様現在のところ速報ベースで、イランタンカーがミサイル(またはロケット)攻撃を受けたとして、いったい誰がやったのか？ちょっと見当もつきません。ジェッダの対岸はスーダンですが、その他アラビア半島方面はサウディですし、アフリカ大陸の方では、スーダンの北はエジプト、南はエリトリアで、これらの政府がイラン船を攻撃するとはにわかに信じがたいし、これらの地域で反イランの武装勢力が活動していたという話も聞きません。とにかく、もう少し情報が必要ですが、剣呑な話です