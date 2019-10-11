イランタンカーの爆発

al arabiya net は、10日紅海でイランのタンカーに爆発が生じ、火災が生じたと報じています。このため船体は大きく破壊され、石油が紅海に漏れ出したとのことです。船員等の死傷者の有無や爆発の原因等は不明他方、al jazeera net は、このタンカーはイラン国営石油会社所属のsinoba(アラビア文字からの訳)で、爆発の起きたのはサウディのジェッダ港から60㎞地点で、事故は今朝生じた由。今のところ死傷者の有無等は不明の由なるも、乗り組んでいた専門家(何の専門家かは不明)によれば、爆発はテロによる可能性が強いとみている由現在までのところでは、上記くらいしか情報はないが、サウディ沖合でのイランタンカーに対するテロなどと言う話になると、中東情勢にさらなる混迷が加わる可能性があるにつき、取りあえず