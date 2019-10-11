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イランタンカーの爆発

al arabiya net は、10日紅海でイランのタンカーに爆発が生じ、火災が生じたと報じています。
このため船体は大きく破壊され、石油が紅海に漏れ出したとのことです。
船員等の死傷者の有無や爆発の原因等は不明

他方、al jazeera net は、このタンカーはイラン国営石油会社所属のsinoba(アラビア文字からの訳)で、爆発の起きたのはサウディのジェッダ港から60㎞地点で、事故は今朝生じた由。
今のところ死傷者の有無等は不明の由なるも、乗り組んでいた専門家(何の専門家かは不明)によれば、爆発はテロによる可能性が強いとみている由

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/11/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2019/10/11/انفجار-بناقلة-ايرانية-يسبب-تسربا-نفطيا-في-البحر-الأحمر.html

現在までのところでは、上記くらいしか情報はないが、サウディ沖合でのイランタンカーに対するテロなどと言う話になると、中東情勢にさらなる混迷が加わる可能性があるにつき、取りあえず
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