［東京 １１日 ロイター］ - 前場の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比２０９円２７銭高の２万１７６１円２５銭となり、大幅続伸した。米中通商協議に対する期待感に加え、外為市場でドル／円が１０８円台まで円安に振れたことが好感され、２００円を超す上昇となっている。業績予想を下方修正を発表したスズキ<7269.T>が買われるなど、悪材料に対して抵抗力を示す動きが出ていることも注目されていた。ただ、３連休を控える後場は、見送りムードに支配されるとの声も出ている。
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- 2019年10月11日 11:59
前場の日経平均は大幅続伸、米中通商協議への期待感と円安を好感
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