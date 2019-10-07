［東京 ７日 ロイター］ - 茂木敏充外相は、日米貿易協定の正式署名が米ワシントンで現地時間７日に行われると発表した。その上で、可能な限り早期に協定を発効させるとし、「来年１月１日の発効を目指す米国と齟齬（そご）はない」と述べた。外務省で記者団に語った。
記事
- 2019年10月07日 19:07
日米貿易協定、7日に正式署名 来年1月1日発効＝茂木外相
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
金子恵美氏が綴る政界引退の真意
- facebook25
-
2
北飛翔体 GSOMIA破棄で困る韓国
- facebook18
-
3
京アニ犯人と被る映画ジョーカー
- facebook14
-
4
関電と深い関係? 動かぬ関西検察
- facebook20
-
5
貧困から逆転成功YouTuberの半生
- facebook1
-
6
ラグビー外国人選手と歌う君が代
- facebook20
-
7
香港デモで世界の信用を失う中国
- facebook0
-
8
関電事件で問題の「同和」を説明
- facebook7
-
9
病院破産 免疫治療の変化が影響?
- facebook1
-
10
出川 松本人志の一言で芸風転換
- facebook0