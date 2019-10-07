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日米貿易協定、7日に正式署名　来年1月1日発効＝茂木外相


［東京　７日　ロイター］ - 茂木敏充外相は、日米貿易協定の正式署名が米ワシントンで現地時間７日に行われると発表した。その上で、可能な限り早期に協定を発効させるとし、「来年１月１日の発効を目指す米国と齟齬（そご）はない」と述べた。外務省で記者団に語った。

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