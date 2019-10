宅配に加え一部売りにも暗雲ー英米新聞業界

苦境に喘ぐ英米の新聞社に新たな冷や水です。ニューススタンドが激減しているのに加えて、大手スーパーマーケットやスターバックスで新聞を売らない動きが広がっているのです。

まず、スターバックス。これまで全米8600の店でWall Street Journal、New York Tomes、USATodayと各地の地元紙を販売していましたが、先月でやめました。

コーヒーを飲みながら紙の新聞を開くという昔ながらの習慣は廃れ、今は店内のWiFiでパソコン、モバイルの画面を見るのが当たり前になったせいでしょう。

新聞販売廃止の代わりに、今月初めからWSJなど有料の新聞サイトに無料アクセスができるようにしたようです。(時間制限があります)

次に大手スーパーの動き。英国では先月末から、400店舗を展開する英国第5のAldiで新聞と雑誌を並べていたラックがなくなりました。

これを報じたPress Gazetteは「売り上げが少なくなっているので、影響は限られると判断したのだろう」と書いています。

しかし、この販売中止を伝える貼り紙を見たGuardianのコラムニストで、Daily Mirrorの元編集長は「新聞はもう必要とされていない。この決定は破壊的な上にも破壊的で、デジタル革命の別の兆候を見せている。かって、石のタブレットがあったが、今では我々はプラスチックのタブレットでメッセージを受け取る」と嘆きます。

