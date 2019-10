トランプ氏の弾劾捜査、2人目の内部告発者が登場＝担当弁護士

ドナルド・トランプ米大統領が政敵に対する汚職捜査をウクライナ政府に要請した問題で、情報機関の内部告発者を担当する弁護士が6日、情報機関から2人目の内部告発者が現れたと米メディアに明らかにした。

トランプ大統領が7月25日にウクライナの大統領に電話で、民主党のジョー・バイデン前副大統領とその息子の汚職疑惑について捜査を要請したことについて、情報機関の監察総監に告発した情報機関職員を担当する弁護士、マーク・ゼイド氏はABCニュースに対して、2人目の情報機関職員がこの問題について監察総監に告発したと話した。

2人目の告発内容は明らかにされていない。ゼイド弁護士によると、この2人目の内部告発者は、トランプ氏とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との通話内容について一次情報を持つ人だという。

8月に監察総監に告発した最初の情報機関職員は、自分が直接通話を聞いたわけでも、それに伴うホワイトハウスの行動を直接見たわけではないと認めていたため、トランプ氏の支持者たちは「又聞き」による告発を批判していた。

2人目の告発者について、ホワイトハウスは反応していない。

トランプ氏は自分への告発内容と弾劾調査について、一貫して反発している。内部告発者を「スパイのよう」などと呼び、非難も繰り返している。

ゼイド弁護士はツイッターでも、「確かに私たち弁護団が、2人目の内部告発者の代理人を務めている。告発者たちは法の下で保護された形で情報を明らかにした。反撃はあり得ない。この内部告発者は一次情報を持っている」と書いた。

NEWS UPDATE: I can confirm this report of a second #whistleblower being represented by our legal team. They also made a protected disclosure under the law and cannot be retaliated against. This WBer has first hand knowledge. https://t.co/zYkUYgJ0mE