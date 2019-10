Aマッソに金属バット……コメディで人種を扱うのはダメなのか？　米国が出した“解” - 堂本 かおる

【動画】米国の過激な人種コメディの例

漫才コンビのAマッソが9月のライヴ公演で発したこのジョークに対し、黒人差別だとして即座にバッシングが起こった。2日後にはAマッソと所属事務所のワタナベエンターテインメントが謝罪コメントを発表。その翌日、この件をイギリスBBCのスポーツ・セクションが報道。その数日後には大坂なおみ選手本人が以下のツイートを行なっている。資生堂は大坂選手のスポンサー企業のひとつである。

“Too sunburned” lol that’s wild. Little did they know, with Shiseido anessa perfect uv sunscreen I never get sunburned https://t.co/VZHJlsLp62