【渦中のハンター・バイデンって誰？】

の報道が目立ちします(それ一色)。バイデン氏の息子は、ですが、Hunterは亡くなった母親の旧姓でそれをミドルネームにしたようです(ファーストネームはRobert)。幼い頃に交通事故に遭い、その時に母親と妹を亡くしています。当時、一緒に事故に遭った兄のBeauは4年前に脳腫瘍が原因で46歳で亡くなっています。今、焦点になっているのはHunter Bidenです。は、Trump Seeks Whistle-Blower’s Identity(トランプ、内部告発者を探す)の中で、トランプ大統領が30日、と述べたと伝えています。これは、ことし7月、との電話会談の中で来年の大統領選挙に向けたに不利な情報を得ようと、バイデン氏の息子のが役員を務めたウクライナのガス会社の汚職に関する捜査が中断した理由を調べるようで、トランプ大統領はこれを世に出した内部告発者をたびたび「」と呼んでいるということです。大統領は「私を告発した人に会う権利がある」とも言っているそうです。はHere’s What We Know About Joe and Hunter Biden in Ukraine(ウクライナをめぐるバイデン親子の行為でわかっていること)の中でになったあと、に乗りだし、ブリスマは、2002年に今のゼレンスキー大統領が創業し、ころで、イギリス政府の要求を受けて、ウクライナ政府はゼレンスキー氏をめぐる汚職を捜査しましたが、当事者は否定したとしています。資料によるといました。2015年にはイギリスは資産凍結を解除しましたが、ウクライナ政府は引き続きゼレンスキー氏に対する脱税や、ゼレンスキー氏が大臣就任後にみずからの会社にガスの採掘権を与えたことに対して捜査を継続。一方、としています。この中で捜査をしていたと警告し、されたそうです。としています。と強調しています。は、ハンターがと伝えています。ハンターにはがいて、2016年には前年に亡くなったしはじめパパを含めて家族からの支持を得ていたそうです。ところがことし5月、南アフリカの32歳のフィルム・メーカーの女性と一方、パパは一滴もお酒を飲みませんが、ハンターはを続け7年間しらふでいたあと、家族が心配しているとしています。