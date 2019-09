｢お酒は少しなら体にいい｣がちょっと違うワケ

「お酒は少しなら健康にいい」という人がいる。本当なのか。内科医の名取宏氏は「最近は、少量の飲酒でも健康に悪影響があるという報告が増えている。お酒を飲むのは楽しいことだが、リスクがあることを承知すべきだ」という――。

全世界で男性の7.6%が“酒で死んでる”

「酒は命を削るカンナ」といって、大量のお酒を飲むのが体によくないことは、みなさんもよくご存じでしょう。大量飲酒は肝臓に悪いだけではなく、各臓器のがん、膵炎、心臓病、脳血管障害、認知症といった様々な疾患のリスクを高めます。世界保健機関(WHO)によると、お酒が原因となる病気や障害は200以上もあり、全世界で年間に330万人が亡くなっているのです。これは男性の死亡の7.6%、女性の死亡の4%に相当します(※1)。

私はふだんの診療で、アルコール摂取がリスクとなる患者さんには「お酒の量を減らしましょう」と伝えるのですが、みなさんは好きで飲んでいるわけですから、口で説明するだけではなかなか減りません。中には「お酒の量は減っています。たくさん買い置きしていても、どんどん減っていきますから」と答えた患者さんもいました。

一方で、「酒は百薬の長」ともいわれ、少量ならかえって体によいという話も聞きます。「Jカーブ効果」といって、横軸にお酒の量、縦軸に死亡率をプロットすると、大量飲酒では死亡率が高く、飲酒量が減るに従って死亡率が下がるが、飲酒量がまったくのゼロだと逆に死亡率が上がるという報告もあるのです。

私自身もお酒をたしなみますから、正直に言いますと「Jカーブ効果が実在すればいいな」と思っています。少量飲酒が体によいという理屈はいくつかあって、アルコールは善玉コレステロールを増やします(※2)。また、血小板機能を抑制するため、動脈硬化や血栓形成を予防する働きがあると考えられます(※3)。

「少量の飲酒でも悪影響」の報告が増えている

しかしながら、私の願望とはうらはらに、最近は少量の飲酒でも健康には悪影響があるという報告が多くなってきました。195の国・地域を対象にした2018年のメタ解析では「健康上の害を最小にするアルコールの消費量はゼロ」という結果でした(※4)。つまり、Jカーブ効果は観察できないのです。アルコールによる各種疾患のリスクをまとめたグラフでは、少量飲酒でリスクが下がることは示されません。

なお、虚血性心疾患のリスクだけに注目すれば、Jカーブ効果は観察されました。しかし、その他の疾患、特にがんに対するリスクと相殺されました。がんについては少量の飲酒からリスクが単調に増加するのです。アルコール自体とその代謝物はDNAを傷つけます。

私のような酒飲みがグラフを見ると、1日1杯程度のごく少量なら、健康によいとはいえないまでも、ゼロと変わらないように見えます。この研究では、1日1杯は純アルコールにして10gと定義されています。日本酒やワインなら90ml程度、ビールなら250ml程度でしょう。

かなり少量です。健康のことだけを考えるならお酒は飲まないほうがいいですが、ごく少量なら大丈夫といえそうです。

ただ、医師としての経験から、このように説明すると拡大解釈してたくさん飲んでしまう人もいることを知っています。ですから、念のためにはっきり書いておきますが、「少量であれば大丈夫だから」とお酒を飲むのはおすすめしません。お酒を飲むのは楽しいことですが、リスクがあることを承知の上で飲みましょう。私はリスクを承知し、私にとってリスクを上まわるほどの楽しみであると判断して飲んでいます。

「休肝日があれば大丈夫」というわけでもない

「休肝日、つまり、1週間に数日間お酒を飲まない日を設ければ大丈夫」という意見もあるかもしれません。日本人を対象に飲酒パターンと総死亡の関係を調べたコホート研究では、大量飲酒者(週に純アルコールで300g以上)においては、同じ飲酒量であれば休肝日の少ない人の死亡率が高いことが示されました(※5)。

(※5)Marugame T et al., Patterns of alcohol drinking and all-cause mortality:results from a large-scale population-based cohort study in Japan., Am J Epidemiol. 2007 May 1;165(9):1039-46.

素直に解釈すれば、「お酒をたくさん飲むなら、休肝日を設けたほうがいい」となります。ただ、休肝日なしにお酒を飲むような人は、アルコール以外にも様々なリスク因子がありそうで、休肝日を設けるだけではリスクは下がらないかもしれません。ただし、休肝日を意識することで全体的な飲酒量が減るならば意味があります。この論文では、休肝日は「日本の社会的信念」だと表現されています。海外では休肝日という概念は一般的ではないようです。