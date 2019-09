トランプはクビになるか――米下院弾劾の焦点「ウクライナ疑惑」とは

これまでアメリカでクビになった大統領はいない。ニクソン大統領は弾劾の手続きが完了する前に辞任したし、ジョンソン大統領やクリントン大統領の場合は下院の弾劾が成立しても、上院で却下された。トランプ氏はアメリカ大統領として史上初の「クビになった大統領」になるのだろうか。

ナンシー・ペロシ下院議長は9月24日、トランプ大統領に対する正式な弾劾調査を開始すると発表した。これを受け、下院司法委員会のプラミラ・ジャヤパル議員は「全速力で進める」と決意を述べている。

アメリカの大統領制は権力を集中させることではなく、権力を分散させることに主眼がある。弾劾は議会が大統領を罷免する手続きで、三権分立にとって重要な一つの制度でもある。

そこには二段階あり、まず定員435人の下院の過半数の支持で、大統領の訴追が可能になる。今回の弾劾調査はそのために下院司法委員会が調査を正式に始めるというものだ。

現在、トランプ政権と対立する民主党は下院の過半数235議席を占めており、下院が弾劾条項を可決することは、ほぼ確実とみられる。

次に、下院を通過した弾劾条項を踏まえて、議会上院が弾劾裁判を行うことになる。定員100人の上院の3分の2以上の賛成で、大統領は解職される。

ただし、トランプ政権を支持する共和党は上院で53議席を占めており、ここから20人程度が離反しなければ下院の弾劾条項は却下される。そのため、トランプ氏が解職される見込みは、かなり低い。

民主党内には、これまでにも「トランプ大統領が権力を乱用している」として弾劾を模索する動きがあった。しかし、選挙目当てとみられることはかえって不利になるという判断が働いただけでなく、解職が実現する可能性の低さもあり、これまでペロシ議長も弾劾には消極的だった。

その姿勢を転換させた転機は、トランプ政権に持ち上がった新たな疑惑「ウクライナ疑惑」だった。

トランプ氏が来年の大統領選挙を有利に戦うため、有力対抗馬とみられる民主党のジョー・バイデン氏の家族の汚職に関する疑惑を追及するよう、ウクライナ政府に圧力をかけたというのだ。

話を先に進める前に、ことの発端となったバイデン氏をめぐる疑惑について、説明を補足しておこう。

ウクライナでは2014年、親欧米派の市民の抗議活動で、親ロシア派のヴィクトール・ヤヌコーヴィッチ大統領(当時)が失脚。親欧米派のペトロ・ポロシェンコ大統領(当時)が就任した。この政変はウクライナを「縄張り」とみなすロシアの介入を呼び、ロシアがクリミア半島を事実上併合するクリミア危機に発展した。

この政変と前後して、オバマ政権で副大統領も務めたバイデン氏の長男ハンター・バイデン氏は、ウクライナ最大の天然ガス企業ブリスマの理事に就任。月収は約5万ドルだったといわれる。

