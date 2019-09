【米非介入主義とクインシー研究所の設立】

New York

アメリカはイランに対して攻撃するのか?はしないのではないかという空気が漂うなか、ことし11月にもワシントンで設立されるが注目されています。ともにで▼めっちゃ“左”の氏と▼めっちゃ“右”の氏が資金支援しています。ことは、していると受け止められています。トランプ政権独自と見られるアメリカの“”は、です。は先週まで聞いたことなかったのですが、確かにいろんな形で報道されています。は、正確にはで、1825年から1829までの”(America) goes not abroad in search of monsters to destroy()“というから来ているとホームページにあります。共同創業者のは9月14日のに寄稿しました。これまでを指摘。トランプ大統領が一般教書演説で「(Great nations do not fight endless wars)」と述べたとした上で、「」を問います。アメリカの指導者が拒絶するだろうと前置きした上で、「(end America’s commitment to armed supremacy and embrace a world of pluralism and peace)」がアフガニスタンなどでの「」を終わらせるカギだと主張。に起こっていて、1991年以降、ほぼ毎年イラクを爆撃し、と言います。これを踏まえてStephen Wertheimは、だと解説しています。が「アメリカが外国に行くのは退治すべきモンスターを探すためではない」と言ってからたって、に終わらない戦争が日常となっているが、と締めくくっています。で、って何?ということで、(共同創業者)が8月30日に趣旨を寄稿しています。研究所の設立目的は「」だということです。共にグローバル化を推奨する“左”のと“右”の財団が資金を出していることに疑問が広がっていることについて「」として、だと強調しています。のThe Koch Foundation Is Trying to Reshape Foreign Policy. With Liberal Allies()は9月10日の掲載。保守層のコーク財団が46万ドルを拠出して、クインシー研究所を設立すると伝えています。ことについて「」と分析。なぜ今か?「2019年は歴史の中で特有の時期となりそうだ。」として、を説いています。ちょっと遡りますが、7月のでは、をコンパクトにまとめています。▼、▼の2点です。資金を出す氏と氏は、から困惑する人もいるだろうけど、実は創設者はのStephen Wertheim, Trita Parsi, Suzanne DiMaggioのほか、のAndrew Bacevichです。このため左右の両方から支持する声と反発する声が上がっているそうです。氏の主張はすでにご紹介しましたが、氏も9月16日にに寄稿しています。Iran Might Be America’s Enemy, but Saudi Arabia is No Friend()というタイトルです。ことは1980年代イランと対峙したイラクをアメリカが支持した失敗を見れば明らかで、だと主張しています。