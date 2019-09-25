［東京 ２５日 ロイター］ - 米カジュアル衣料、ＦＯＲＥＶＥＲ２１（フォーエバー２１）の日本法人は２５日、今年１０月末をもって、日本国内の全店舗（１４店舗）を閉店し、同日までにオンラインストアも閉鎖すると発表した。
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- 2019年09月25日 11:53
フォーエバー２１、国内全店舗を10月末に閉店へ
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