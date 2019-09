小泉進次郎大臣の「セクシー」発言に食らいつくメディア&ネット民、夏野剛氏「失言ではない。反応しなくていい」

Q. このイベント中にどのような議論をされたのでしょうか?他の参加者からの反応はどうでしたか?



A. It was an exciting meeting and I like the last comment made by one person from a private company, industrial company. He said on tackling on this issue, everything's got to be fun. And she added “also sexy!” All right. I totally agree with that.



So, in politics there are so many issues, sometimes boring, but on tackling such a big scale issue like climate change, it's got to be fun! It's got to be cool! It's got to be sexy, too.



As I said, the young generation is the key. For mobilizing them and empowering them it's got to be fun. How to make the way of resolving this issue cool and happy and sexy, I think young people know how to make it cool and fun.



(和訳:エキサイティングな会合でした。ある企業、工業会社の人が最後に発言したコメントが気に入りました。彼は、「この問題に取り組むのは、楽しいことになるはずです」と言いました。すると彼女(フィゲーレス前事務局長)が「セクシーなことでもあるわ」と付け足しました。私はそれに全面的に賛成です。



政治ではしばしば退屈な問題(取り組むテーマ)も多いです。しかし気象変動のような大きなスケールの問題に取り組むことは楽しいはずなんです!クールなはずです!セクシーでもあるはずです。



先程も言ったように鍵を握るのは若い世代です。彼らを結集し力を与えるのは楽しいことに違いありません。この問題の解決策をクールに、ハッピーに、セクシーに見出していくこと。若い世代はどうしたらクールに楽しく解決するのか知っていると思います。)