９月１１日の内閣改造で、防衛大臣に就任しました。



２０１７年８月３日に、第三次安倍第三次改造内閣で第１４５代外務大臣に就任。



２０１７年１１月１日、第四次安倍内閣において再任（第１４６代外務大臣に就任）。



２０１８年１０月２日、第四次安倍改造内閣で留任（第１４６代外務大臣のまま）



２０１９年９月１１日、第四次安倍第二次改造内閣で防衛大臣に就任。



戦後歴代外務大臣在任期間

１９０９日 吉田茂

１６８２日 岸田文雄

１４７２日 大平正芳

１３３４日 安倍晋太郎

１１３１日 河野洋平

１１０６日 藤山愛一郎

９７０日 川口順子

９５５日 岡崎勝男

９４８日 愛知揆一

９０９日 園田直

８６９日 椎名悦三郎

８３１日 小坂善太郎

８１８日 中山太郎

７９８日 高村正彦

７７７日 重光葵

７７０日 河野太郎←

６９７日 三木武夫

６６６日 麻生太郎

６４７日 宮沢喜一

６１０日 池田行彦



河野太郎の外国訪問回数 ５９回

訪問国数 ７７カ国・地域（のべ１３カ国・地域）

外国出張日数 ２９０日

国際会議出席 ９４回

外相会談 バイ及び三カ国３８９回、マルチ（四カ国以上）を含め４２１回

外相以外の要人を含めた会談・会合（２＋２を含む）９５０回

外国要人訪日時の昼食会回数 ４８回、夕食会回数６９回

外相電話会談 ４２カ国・地域との間でのべ１１７回



外相会談数（バイ及び三カ国）

カン・ギョンファ韓国外交部長官 ２３回

マイク・ポンペオ米国国務長官 １４回

セルゲイ・ラブロフ露外相 １１回

王毅中国国務委員兼外交部長 １１回

クリスティア・フリーランド加外相 ９回

ファン・ビン・ミン越副首相兼外相 ８回

アイマン・サファディ ヨルダン外相 ８回

モハンマド・ザリーフ イラン外相 ７回

ジャンイブ・ルドリアン仏外相 ７回

ジュリー・ビショップ豪外相 ６回

ハイコ・マース独外相 ６回

全１４２カ国



外相電話会談数

マイク・ポンペオ米国務長官 １６回

カン・ギョンファ韓国外交部長官 １２回

ジャンイブ・ルドリアン仏外相 ７回

レックス・ティラソン米国国務長官 ５回

フェデリカ・モゲリーニＥＵ外相 ５回

ボリス・ジョンソン英外相 ５回



河野太郎外相の訪問が日本の外務大臣として初の訪問となった国

東チモール（独立後初）、ブータン、モルディブ、パラオ、マーシャル、ミクロネシア、エクアドル、アイスランド、アルメニア、ジョージア、スロベニア、バーレーン、南スーダン、モザンビーク

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