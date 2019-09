【お肉と気候変動の関係】

New York Times

New Yorker

Market Watch

に参加するために訪れたことが話題になっていますね。一方、アメリカでは若い人たちを中心にいて、という報道がこれまで以上に目立ちます。写真はの代替肉を使った、のImpossible Burgerです。この分野ので筆者がで撮影。次の写真はが4月に一部地域で投入しその後全米の店舗で扱っている。筆者がで撮影。ライバルで5月にNASDAQに上場したのパテで、筆者がのスーパーのリアル肉売り場で撮影。のIs the New Meat Any Better than the Old Meat?(代替肉ってリアル肉に比べて本当にいいの?)の中で、とした上で、を問います。国連の機関によりますとを占め、このということです。家畜の飼育のためにする際に温室効果ガスが排出されるほか、になっているとしています。一方、世界銀行の機関は、14.5%という数字が低すぎるとした上でなどを考えると、「」だとしています。も輸送する際に温室効果ガスを出すものの、リアル肉に比べれば微々たるもので「でここまでがある行為はほかにない」という専門家のことばを紹介しています。豆乳やアーモンドミルク、ココナッツミルクなどの“”は、ミルク市場全体の1%からに増えていて、現在、とみられているということです。Beyond Meatから委託を受けたミシガン大学のCenter for Sustainable Systemsによると、と結論づけたものの、と指摘しています。一方、ということです。Beyond MeatとImpossible Foodsがには、AppleやMicrosoftがメインフレームコンピューターをパソコンにのと同じことを達成する必要があり、そのためにはと締めくくっています。は、Can a Burger Help Solve Climate Change?()の中で、ということですが、Impossible Foodsの創業者は、でそれをだと思ってと紹介しています。リアル肉愛好者を代替肉愛好者に変えるためにだと気づき、そうです。デジタル写真に負けたKodakや自動車に負けた馬車を引き合いに、という創業者のことばでまとめています。は、ですが、ことでうかうかしていられないと伝えています。タイソンは、Raised & Rootedという新ブランドを立ち上げ、としています。だとしています。