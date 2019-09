スマホを取り出して、QRコードを表示……といった動作の必要がなくなるアプリ「PayPay for Apple Watch」が9月11日に登場した。PayPayがリリースしたApple Watch用アプリ「PayPay for Apple Watch」は、iPhoneのPayPayアプリで提供しているバーコード決済や残高表示などの一部機能を、Apple Watchで利用できる。「PayPay」のユーザーは、Apple Watchに表示したバーコードやQRコードを提示し、加盟店がコードを読み込んで決済する。タップで画面を切り替えるだけで、QRコードの支払いやバーコードの支払いに対応できる。また、PayPayの残高詳細や支払い履歴なども、画面上で確認することができる。「PayPay for Apple Watch」の現時点での機能は以下のとおり。PayPayは今後、このアプリで利用できる機能を拡大していく。MONEYzine編集部[著]