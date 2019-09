米最高裁判事に新たな性的問題行動の疑惑　トランプ氏は擁護

就任の際に性的暴行疑惑や政治的偏向などが問題視されたブレット・キャヴァノー米最高裁判事について、別の性的加害行動の疑惑が報じられたことを受け、ドナルド・トランプ米大統領が報道を激しく批判している。

昨年10月に連邦最高裁判事となった保守派のキャヴァノー判事は、昨年夏の上院承認公聴会で、若い頃に性的被害を受けたという女性の証言に反論した上で、与党・共和党が多数を占める上院で承認され、就任した(最高裁判事の任期は終身)。

そのキャヴァノー氏について、14日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、大学時代の知り合いの話として、ほかにも性的な問題行動があったと報じた。

キャヴァノー判事とイェール大学で同級生で、現在はワシントンで非営利団体を運営するマックス・スティア氏は同紙に、「みんな酔っ払っていた学生寮のパーティーで(キャヴァノー氏が)ズボンを下して、周りの仲間が彼のペニスを女子学生の手に押し込む」などの、問題行動の様子を目撃したと話している。

これについて、そもそもキャヴァノー氏を最高裁判事に指名したトランプ氏は15日、「今度は民主党の過激左派とだらしない主要メディアがまた、ブレット・キャヴァノーを叩いて、お気に入りの『弾劾』って言葉をやかましく使っている。彼はひどい扱いを受けた無実の男だ。ひどいうそばかり言われている。脅してリベラルに宗旨替えさせたいんだ!」とツイートした。

Now the Radical Left Democrats and their Partner, the LameStream Media, are after Brett Kavanaugh again, talking loudly of their favorite word, impeachment. He is an innocent man who has been treated HORRIBLY. Such lies about him. They want to scare him into turning Liberal!