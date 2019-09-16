iPhone新作期待はずれ、米中貿易摩擦緩和期待で株価上昇、サウジ石油施設がドローンで攻撃され大炎上（金融日記 Weekly 2019/9/6-9/13）

株式市場の楽観ムードもつかの間、14日、サウジの石油施設が正体不明のドローンにより爆撃され、同国の石油生産量の半分が削減されることを余儀なくされた。安価なドローンを使った空爆という、新しい時代の戦争が始まっているのかもしれない。
★サウジの石油施設がドローンにより攻撃され、爆発炎上。ドローンによる新しい時代の戦争である。
●新iPhone登場、スマホカメラの主戦場に異変
ドローンでテロというか戦争の低コスト化が進みそうだな。ある意味で、破壊的イノベーション。 https://t.co/rtTPUVZmWy— Kazuki Fujisawa (@kazu_fujisawa) September 15, 2019
https://jp.reuters.com/article/smartphone-ai-camera-idJPKCN1VY0D5
●トランプ氏、中国との暫定合意案検討も
https://www.sankei.com/west/news/190913/wst1909130012-n1.html
●米国株、ダウ7日続伸 米中貿易摩擦が和らぐとの期待で
https://www.nikkei.com/article/DGXLAS3LANY02_T10C19A9000000/
●サウジ「攻撃で石油生産半減」 米はイラン関与主張
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49852530V10C19A9MM8000/?n_cid=TPRN0026
●サウジ石油施設に攻撃、フーシ派が犯行声明 生産量の半分に影響
https://jp.reuters.com/article/saudi-aramco-fire-idJPKBN1W0007
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日本株直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
FX直近1年のドル円とユーロ円の推移
イールドカーブ(2019/9/13)
主要通貨の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
外国株とコモディティ直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/9/6-9/13)
今週のマーケット・イベント9月16日(月)
米9月ニューヨーク連銀製造業景気指数
中国8月固定資産投資
中国8月鉱工業生産
中国8月小売売上高
休場：日本（敬老の日）
9月17日(火)
FOMC（-9/18）
米8月鉱工業生産
米7月対米証券投資
9月18日(水)
日銀金融政策決定会合（-9/19）
日8月貿易収支
日8月訪日外客数
パウエルFRB議長会見
米8月住宅着工件数
9月19日(木)
黒田日銀総裁会見
米4-6月期経常収支
米9月フィラデルフィア連銀景況感指数
米8月景気先行指数
米8月中古住宅販売
9月20日(金)
日8月消費者物価指数
ユーロ圏9月消費者信頼感指数
9月21日(土)
9月22日(日)