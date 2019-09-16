  1. トップ>
記事

iPhone新作期待はずれ、米中貿易摩擦緩和期待で株価上昇、サウジ石油施設がドローンで攻撃され大炎上（金融日記 Weekly 2019/9/6-9/13）

　AppleのiPhone新作はカメラが増えただけで、改めてコモディティ化を印象づけた。世界・日本の株式市場は、トランプ大統領が米中貿易摩擦に対して譲歩する姿勢を見せたことなどから、大幅に上昇した。
　株式市場の楽観ムードもつかの間、14日、サウジの石油施設が正体不明のドローンにより爆撃され、同国の石油生産量の半分が削減されることを余儀なくされた。安価なドローンを使った空爆という、新しい時代の戦争が始まっているのかもしれない。

★サウジの石油施設がドローンにより攻撃され、爆発炎上。ドローンによる新しい時代の戦争である。 ●新iPhone登場、スマホカメラの主戦場に異変
https://jp.reuters.com/article/smartphone-ai-camera-idJPKCN1VY0D5

●トランプ氏、中国との暫定合意案検討も
https://www.sankei.com/west/news/190913/wst1909130012-n1.html

●米国株、ダウ7日続伸　米中貿易摩擦が和らぐとの期待で
https://www.nikkei.com/article/DGXLAS3LANY02_T10C19A9000000/

●サウジ「攻撃で石油生産半減」 米はイラン関与主張
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49852530V10C19A9MM8000/?n_cid=TPRN0026

●サウジ石油施設に攻撃、フーシ派が犯行声明　生産量の半分に影響
https://jp.reuters.com/article/saudi-aramco-fire-idJPKBN1W0007

メルマガを購読 → note夜間飛行ブロマガまぐまぐ

日本株

直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX

直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2019/9/13)
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2019/9/6-9/13)
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ

直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/9/6-9/13)
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント

9月16日(月)
米9月ニューヨーク連銀製造業景気指数
中国8月固定資産投資
中国8月鉱工業生産
中国8月小売売上高
休場：日本（敬老の日）

9月17日(火)
FOMC（-9/18）
米8月鉱工業生産
米7月対米証券投資

9月18日(水)
日銀金融政策決定会合（-9/19）
日8月貿易収支
日8月訪日外客数
パウエルFRB議長会見
米8月住宅着工件数

9月19日(木)
黒田日銀総裁会見
米4-6月期経常収支
米9月フィラデルフィア連銀景況感指数
米8月景気先行指数
米8月中古住宅販売

9月20日(金)
日8月消費者物価指数
ユーロ圏9月消費者信頼感指数

9月21日(土)

9月22日(日)
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「株式市場」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    河野氏の停電対応 元医官が絶賛

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    真実知らされぬ韓国国民を心配

    小林よしのり

  3. 3

    食材追求した料理人に農家で皮肉

    幻冬舎plus

  4. 4

    政治家が被災地視察 迷惑の声も

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  5. 5

    iPhone8~11 今買うべきはどれか

    S-MAX

  6. 6

    千葉の復興妨げる観光自粛を懸念

    かさこ

  7. 7

    佐野SAスト1か月 資金残りわずか

    文春オンライン

  8. 8

    韓国が戦略石油備蓄の放出検討へ

    ロイター

  9. 9

    世界大学ランキング 日本の課題

    ヒロ

  10. 10

    韓国法相任命 正恩氏の指示と噂

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。