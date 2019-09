サウジ石油施設攻撃で原油急騰、4カ月ぶり高値　世界供給の5％に打撃

サウジアラビア・アブカイクとクライスにある石油関連施設が14日、空爆によって炎上し、日量570万バレルの生産が停止した。これは、世界供給量の約5%に相当する。15日には原油価格が急騰し、約4カ月ぶりの高値水準となった。

15日夜のブレント原油先物は、前週末より1バレル11.73ドル(19%)上昇し、71.95ドル。ウェスト・テキサス・インターミディエイトは15%上昇の63.34ドルだった。

ただし、ドナルド・トランプ米大統領が必要ならアメリカの備蓄放出を認めるとツイートしたことで、上昇が抑制された。

14日に攻撃を受けたのは、サウジアラビア国営の石油会社サウジアラムコの心臓部である、世界最大の石油処理施設を含む石油施設2カ所。

イランが後押しするイエメンの反政府武装組織「フーシ」が犯行声明を出している。

しかし、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は14日、ツイッターで、イエメンからの攻撃を示す証拠はないと反論。攻撃にはイランが関与していると述べたが、証拠は示さなかった。

一方、イランはポンペオ氏の主張は「うそ」だと反発。ムハンマド・ジャヴァド・ザリフ外相は「イランを非難しても、イエメンでの大惨事は終わらないだろう」と述べた。

<関連記事>

トランプ大統領は、「サウジアラビアの石油供給が攻撃された。誰が犯人か知っていると、根拠をもって言えるし、いつでも反撃できる。しかし、サウジアラビア側から、誰が攻撃したとと考えているのか、我々にどう対処してほしいのか、連絡が来るのを待っている」とツイートした。

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!