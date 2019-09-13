米コアＣＰＩ、8月は前年比＋2.4％　1年ぶり大幅上昇





［ワシントン １２日 ロイター］ - 米労働省が１２日発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比０．３％上昇と底堅く伸びた。前年同月比は２．４％上昇し、２０１８年７月以来の大幅な伸びとなった。ただ景気が減速する中で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は来週、追加利下げするとみられる。市場予想は前月比が０．２％上昇、前年同月比が２．３％上昇だった。

７月は前月比０．３％上昇、前年同月比が２．２％上昇していた。

エネルギー価格が下がる中で全体のＣＰＩは前月比０．１％上昇にとどまった。前月は０．３％上昇していた。８月の前年同月比は１．７％上昇。前月は１．８％上昇していた。

ＦＲＢが物価の目安としているコア個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は７月に前年同月比１．６％上昇した。今年はＦＲＢの物価目標である２．０％を下回り続けている。

米政権が中国製品の関税対象をさまざまな消費財に拡大したことから、エコノミストは物価が向こう数カ月間で加速し、２０年にＦＲＢの物価目標を超えるとみている。ただＦＲＢは依然として米中貿易摩擦による経済への打撃に対応するため、今年は利下げを続けるとみられる。米中摩擦によって景況感が悪化し、米国内外で製造業が低迷していることから、過去最長にわたり拡大している米経済がリスクに直面している。

パウエルＦＲＢ議長は先週、景気後退に陥る公算は小さいとした上で、景気拡大を維持するためＦＲＢが引き続き「適切に」行動すると再表明した。

金融市場は１７─１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げを完全に織り込んでいる。大半のエコノミストはＦＲＢが１０月と１２月も利下げすると予想。ＦＲＢは７月に０８年以来初めて利下げに踏み切った。

８月のＣＰＩの内訳は、ガソリンが３．５％下落。前月は２．５％上昇していた。食品は３カ月連続で横ばいだった。家庭用食品は０．２％下落した。

帰属家賃は２カ月連続で０．２％上昇した。

医療費は０．７％上昇し、１６年８月以来の大幅な伸びだった。前月は０．５％上昇していた。衣料は０．２％上昇。前月は０．４％上昇していた。政府は今年初め、衣料のＣＰＩの算出方法を変更した。

中古車は１．１％上昇。３カ月連続で伸びた。新車は０．１％下落した。家庭用品・家庭向けサービスも値下がりした。