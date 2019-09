トランプ氏、対中関税引き上げを2週間延期　「善意のしるし」

アメリカのドナルド・トランプ大統領は11日、中国からの輸入品2500億ドル(約27兆円)相当を対象とする関税率引き上げの開始について、当初予定していた10月1日から同15日に先送りすると発表した。トランプ氏は、この措置は「善意のしるし」だとしている。

米政権は先月、中国製品に対する関税率を現行の25%から30%に、10月1日から引き上げると表明していた。

トランプ氏はこの日、ツイッターで、引き上げを約2週間、先送りにすると述べた。

トランプ氏によると、中国の劉鶴副首相から、関税率の引き上げを先延ばしするよう要請があった。10月1日に、中国が建国70周年を迎えることが理由だったという。

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.