Appleが「iPhone 11・11 Pro・11 Pro Max」や「iPad（第7世代）」、「Apple Watch Series 5」などを発表！値下げされた既存機種も含めてまとめて価格をチェック

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- 2019年09月11日 06:25
Appleが「iPhone 11・11 Pro・11 Pro Max」や「iPad（第7世代）」、「Apple Watch Series 5」などを発表！値下げされた既存機種も含めてまとめて価格をチェック1/2
iPhone 8やiPhone XRなどは値下げ！iPhone 7やiPad（第6世代）は販売終了に
既報通り、Apple（アップル）は10日（現地時間）、本社キャンパス「Apple Park」内にある大ホール「Steve Jobs Theater」にてプレス向け発表会「Apple Events - Keynote September 2019」を開催し、一昨年に発売された“全画面デザイン”の新世代モデル「iPhone X」の流れを汲む新しいスマートフォン（スマホ）「iPhone 11」および「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11 Pro Max」、タブレット「iPad（第7世代）」、スマートウォッチ「Apple Watch Series 5」などの新製品や新サービスを発表しました。
発売日および予約受付開始日は日本を含む1次販売国・地域ではiPhone 11およびiPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxが9月20日（金）発売、9月13日（金）9時予約開始、Apple Watch Series 5とiPad（第7世代）がすでにAppleの公式Webストア（Apple.com内および専用iOSアプリ「Apple Store」）では予約販売を開始しており、iPad（第7世代）が9月30日（月）発売、Apple Watch Series 5が9月20日発売となっています。
なお、日本ではiPhone 11およびiPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad（第7世代）やApple Watch Series 5のCellularモデルはApple直営店やApple公式Webストアのほか、NTTドコモやau、SoftBankといった携帯電話会社から販売される予定で、iPad（第7世代）やApple Watch Series 5は量販店やECサイトでも販売されます。また既存の「iPhone XR」や「iPhone 8」、「iPhone 8 Plus」、「Apple Watch Series 3」なども値下げされることが発表されました。
そこで今回はこれらの新製品および値下げされた製品についてApple Storeや公式Webストアにおける価格をまとめて紹介したいと思います。なお、新製品の発売に伴ってApple Storeおよび公式Webストアでは「iPhone XS」および「iPhone XS Max」、「iPhone 7」、「iPad（第6世代）」、「Apple Watch Series 4」は販売終了しています。
日本ではiPhone 11およびiPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad（第7世代）のWi-Fi＋Cellularモデル、Apple Watch Series 5のGPS＋CellularモデルについてはAppleから販売されるものはSIMフリーモデルとなります。なお、Apple StoreではNTTドコモなどの各携帯電話会社向けのモデルも販売されるのでご注意ください。また各製品については以下の記事をご参照ください。価格はすべて税別表記。
・Appleが新スマホ「iPhone 11」および「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11 Pro Max」を発表！日本でも9月13日予約開始、9月20日発売で、価格は約8万円から - S-MAX
・Appleが新タブレット「iPad（第7世代）」を発表！日本でも9月30日発売ですでに公式オンラインストアでは予約中。価格は約3万7584円から - S-MAX
・新スマートウォッチ「Apple Watch Series 5」が発表！日本でも9月20日発売ですでに公式オンラインストアでは予約中。価格は約4万6224円から - S-MAX