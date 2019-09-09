［東京 ９日 ロイター］ - 東京センチュリー<8439.T>は９日、持ち分法適用会社の米航空機リース、アビエーションキャピタルグループ（ＡＣＧ）を１２月にも完全子会社化すると発表した。ＡＣＧの親会社、パシフィックライフインシュアランスからＡＣＧの７５．５％を約３０億ドル（３２１３億円）で買い取るという。
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- 2019年09月09日 16:17
東京センチュリー、米航空機リース会社を子会社化 約3200億円投資
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