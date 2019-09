ジョンソン首相、EU離脱阻止法案との対決姿勢明らかに

英上院が欧州連合(EU)離脱期限の延期をEUに要請することを英首相に義務付ける法案を可決したことを受け、ボリス・ジョンソン政権は8日、新法の「限界に挑む」として、対決姿勢を明らかにした。

この法案は最大野党・労働党が議会に提出したもので、与党・保守党から多数の議員が政府に造反し、下院を通過した。上院でも可決されたため、9日にもエリザベス女王の裁可を得て成立する見込みだ。

一方のジョンソン首相は合意のあるなしに関わらず、10月31日にブレグジット(イギリスのEU離脱)を強行したい構え。9日にはあらためて解散総選挙の動議を提出し、事態の打開を図るとみられている。

ドミニク・ラーブ外相は、この法案は「お粗末」なもので、EUとの交渉におけるイギリス政府の立場を「弱体化」させると批判した。

ラーブ氏は英スカイニュースの番組に出演し、「この法案はあまりにお粗末で、(EU離脱を)たびたび遅らせるし、EUが悪意をもって課す懲罰的で厳しい条件を、実質的に飲まざるを得なくなってしまう」と述べた。

その上で、「政府は新法を尊重するが、同時にこれはできの悪い法律なので、実際に何を合法的に要求する内容なのか、その限界を試したい」と話した。

また、最大野党・労働党のジェレミー・コービン党首について、この法案でイギリスを「流砂に追い込み」ピンチに陥れたと批判した。

サジド・ジャヴィド内相も、政府は「絶対に」離脱期限の延長をEUに要請したりしないと強調。「我々は10月31日に離脱する」と話した。

BBCの報道番組「アンドリュー・マー・ショー」に出演したジャヴィド氏は、「今から10月19日までには余裕がある。何が起きるか待つべきだ」と述べた。

新たな法律では合意なし離脱の敢行を認めず、10月19日までにイギリスとEUが離脱条件について合意できなければ、首相は10月31日のブレグジット期限延長をEUに要請しなくてはならないと定めている。

新たな延長期限は2020年1月31日だが、EU側が別の日付を指定してきた場合は、首相はそれを2日以内受け入れなければならない。

また、EUの指定した日付を否定できるのは政府ではなく下院だと定めているほか、閣僚は下院にブレグジットの進ちょく報告が義務付けられる。

ジョンソン首相をめぐっては、この法律全体、あるいは一部を合法的に無視できると考えているとみられている。

首相が法律に従わなかった場合、10月に最高裁判所で緊急の司法審査が行われる可能性もある。

ロバート・バックランド法相兼大法官はツイッターで、「過去24時間の間に私と首相は法治主義の重要性について話し合った」と述べた。

また、辞任の憶測を否定し、「私は首相を支持しているし、内閣にとどまるつもりだ」としている。

Speculation about my future is wide of the mark. I fully support the Prime Minister and will continue to serve in his Cabinet. We have spoken over the past 24 hours regarding the importance of the Rule of Law, which I as Lord Chancellor have taken an oath to uphold.