【Fact Check】トランプ氏、朝日記者に「左翼」と発言。本当か。→根拠不明

2019年8月24~26日、G7首脳会合が仏国ビアリッツにて開催された。そこでトランプ大統領が、質問した朝日新聞記者に対し、「左翼」と発言した、という情報が話題になった。

上念司氏が自身のTwitterにて同様のTweetを拡散していることも注目された。

【Fact Check】

トランプ氏は本当にこのような意味で発言したのか?

以下が朝日新聞記者とトランプ氏のやりとりである。

トランプ大統領に質問をしていた記者とのやり取りが終わり、日本の新聞記者(朝日新聞)の質問が始まる前の会話である。記者が質問に際し、「(私は)朝日新聞だ、日本の新聞社だ。」と名乗ったことに対し、トランプ大統領が、“Just left your Prime Minister, Abe. Good man. Great man.”と返答した。

では、他メディアはどのように報じているか。海外メディアのサイトを見てみよう。アメリカの主要メディアCNNは以下のようにやり取りを掲載している。

Yes, go ahead, please. Go ahead, yes

UNIDENTIFIED REPORTER: Thank you very much, Mr. President. I am with the Japanese newspaper.

(CROSSTALK)

TRUMP: I just left your Prime Minister Abe, good man. Great man.

