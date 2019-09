「あれ！よう見つけたな」メンズビオレ新商品パッケージに隠された“関西弁オカンからの英字風メッセージ“が話題

「セブンイレブンに置いてあるMEN‘s Biore(メンズビオレ)の商品パッケージに記載された英字のメッセージが、よく見るとローマ字の関西弁」だとしてネット上で話題になっています。

話題になっているのはこちらのツイートです。

とりあえず今日セブンで化粧水買ったのね パッケージの英文何気なく見たらね これね ローマ字でしかも関西弁だった pic.twitter.com/9tRFMvso5V — 根口六九 (@neguchi69) 2019年9月4日

ツイートで紹介されている商品はセブン-イレブンやイトーヨーカドーなど限定で販売されている、スキンケアシリーズ「メンズビオレSMART(スマート)」。化粧品ミスト、ジェル洗顔料、洗顔シートの3種類です。

爽快感のある緑色のパッケージに、スタイリッシュな英文字のデザインがあしらわれています。

しかし化粧水ミストを手に取ってパッケージの“英文”をよく見てみると…、「Are! Yo mitsuketana.」との文字が。

まさかの英語ではなく日本語。しかも関西弁…?。

まず、化粧ミストに書かれた文言はこちら。

"Are! Yo mitsuketana.Kore,nihongo yanen.Mainichi isogashii Men’s ni relax to refresh wo todokeru Smart skin care yade."

編集部訳:

あれ! よう見つけたな。これ、日本語やねん。毎日忙しいメンズにリラックスとリフレッシュを届けるスマートスキンケアやで。

さらに、ジェル洗顔料のパッケージを見ると、長文で以下のようなメッセージが書かれているのを“mitsukete”しまいました。

"Are! Yo mitsuketana. Sura sura yomeru yaro.Kore nihongo yanen. Mainichi isogashii Men’s ni relax no jikan to refresh no kibun wo todokeru Smart skin care yade.Tamaniha iyana kotomo aruyan.Dekaketaku nai himo aruyan.Sonnna tokimo ganbatteru anta ga sukiyade. Seyakedo, muri sen kotomo daijiya. Yasundemo eenen.Nigetemo eenen. Chanto gohan tabete kao aratte soredakede rippana kotoya.Nanka okan mitaini natte moutakedo iitaikoto ha koredake.Ganbarandemo.eenyade.Itsudemo anta wo mimamoru sonzai de itainya.Hona yoroshiku tanomuwa."

編集部訳:

あれ!よう見つけたな。すらすら読めるやろ。これ日本語やねん。毎日忙しいメンズにリラックスの時間とリフレッシュの気分を届けるスマートスキンケアやで。たまには嫌なこともあるやん、出かけたくない日もあるやん。そんな時も頑張ってるあんたが好きやで。せやけど、無理せん時も大事や。休んでもええねん。逃げてもええねん。ちゃんとごはん食べて顔洗って、それだけで立派なことや。なんかオカンみたいになってもうたけど、言いたいことはこれだけ。頑張らんでもええんやで。いつでもあんたを見守る存在でいたいんや。ほなよろしく頼むわ。

仕事などで疲れたときに目にしたら、思わず涙ぐんでしまいそうなメッセージです。

この遊び心のある「関西のオカン風メッセージ」。ねらいは一体何でしょうか。

販売元の花王株式会社ビオレ事業部ブランドマネージャー・原直司さんに話を聞きました。

――発売したのはいつでしょうか

セブン&アイ・ホールディングスと共同企画し、6月19日から発売しているものになります。

商品のターゲットはコンビニに来店するような忙しいビジネスマンで、「速攻・多機能スキンケアがこの商品1本で可能」ということがポイントになっているのですが、裏のコンセプトとしまして「頑張る男たちに心の余裕を」「肩の力を抜いていこうよ」というものがありました。

――英語と見せかけて日本語、というデザインはどのように生まれたのでしょうか

実は「英文のドキュメントのようなデザイン」が先に決まっていたんです。ドキュメントの文字にどのようなメッセージを入れれば良いのか考えていたときに、「普通に英文で書いていてもなかなか我々が伝えたい『肩の力を抜く』というコンセプトは伝わらないなと思っていたところ、ローマ字にして伝えたらどうかというアイデアが出てきました。

お店で購入してパッケージを見たときに「あ!これ実は日本語だ」という意外性があり、ほっこり感といいますか、少しでもリラックスした気持ちを味わっていただけるのではないかと思っています。

――さらに、日本語も「関西弁」にしたのには理由はあるのでしょうか

開発チームは両社含めて約10人チームでしたが、偶然にも大半は関西出身だったんです。「多忙なビジネスマンがリラックスできるのか」ということを皆で話し合っているときに「田舎のお母さんから励ましのメッセージだとか、ささやきみたいなものがあるとリラックスできるよね」という話になりました。

実際にこのメッセージの文章を考えたのも関西から上京してきた方で、実は女性です。当事者として、このメッセージがほっこりする気持ちがあるのではないかと思います。

――発売開始から約2ヶ月半でSNS上で話題に。こうした事態は予想していましたか

いえ、まったく。実はこれまでに私たちが把握している中でも3〜4件ほど、SNS上で指摘していただいたことがあり、また、もともとの狙いが店頭で買っていただいたお客様が気づいてくすっと笑っていただけるとか、ちょっと肩の力がぬけるというようなことだったので、反響にびっくりしています。

Are! Bare chai mashita? https://t.co/AdPNspvSYx — メンズビオレ公式 (@MensBiore_jp) 2019年9月6日

先ほどのツイートには「Are! Bare chai mashita?」とメンズビオレ公式アカウントもリツイートで反応。

パッケージのみならず、このSNS上でのやりとりにもほっこりした人もたくさんいたのではないでしょうか。