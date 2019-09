ブレグジットは山場を迎えた？　英議会で4日起きた5大事

イギリスの欧州(EU)離脱をめぐる極限のような日々が1週間続き、ことの大きさを伝えるこちらのボキャブラリーもそろそろ尽きようとしている。

それでも最善を尽くし、山場となった4日の英議会の様子を伝える。

下院が3日に議事進行の主導権を政府から議員側に移す動議を可決した時点で、野党と保守党造反議員の勝利は見えていた。

下院は4日、野党が提出したブレグジット(イギリスのEU離脱)延期法案を賛成327、反対299で可決した。

この法案は、首相は10月19日までに、離脱協定の議会承認を得るか、さもなければ下院から合意なし離脱の承認を取り付けなくてはならないと定めている。法案を策定した最大野党・労働党のヒラリー・ベン議員の言葉を借りるなら、この法案の目的はただ一つ、EUから離脱協定のないまま離脱する「合意なしブレグジット」を阻止することだ。

法案は今後、上院で審議される。

可決前にはちょっとしたドラマもあった。労働党のスティーヴ・キノック議員が提出した、法案に対する改定案が、政府の投票集計員が姿を現さなかったため承認されそうになった。

これは後から、政府側の戦術だったことが判明した。BBCのヴィッキー・ヤング記者によると、「政府は投票集計員を送らないことでわざとスティーヴ・キノック議員の改定案を通そうとした」という。

ただ、この改定案にはもともと法的拘束力がないという。

Government has deliberately allowed Stephen Kinnock’s amendment through. They didn’t provide tellers (to count votes) #brexit