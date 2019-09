「作って捨てる」時代から「作り続ける」時代へ。マイクロプラスチック問題とサーキュラー・エコノミーという大きなビジネスチャンス

大量のプラスチックごみが海洋を浮遊

※マイクロプラスチック(1~4.75mm)の密度分布(モデルによる予測)

(引用)Eriksonら(2014), “Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea”, PLoS One 9 (12), doi:10.1371/journal.pone.0111913

単なる「ごみのポイ捨て」マナーの問題ではない



マイクロプラスチックを出さない各社の取り組み

ビジネスとして有望な「サーキュラー・エコノミー」

「作って捨てる」時代から「使うのを控える」&「作り続ける」時代へ

※総合コンサルティング会社アクセンチュアの試算より。

日本で深刻に捉えている人はまだほんの一部だが、プラスチックごみが起こす海洋汚染、生態系への影響は国際的な課題になっている。さらに、その危機に対し、イノベーションの力で超巨大かつ持続可能な環境にやさしいビジネスが世界では生まれつつあるのをご存じだろうか。2017 年に国際自然保護連合(IUCN)が出したレポートによれば、毎年950 万トンのプラスチックごみが海に流出しているという。このままいくと、2050年には、海の中のプラスチックの量は重さで魚の量を超える、との試算もある。(「プラスチック汚染とは何か」より)大量のプラスチックは、観光・漁業、船舶航行などに影響を及ぼすほか、誤って飲み込んだ海洋生物の生態系への影響も懸念されている。特に、魚を食べる人間の健康への影響を考えると、他人事としていられない。プラスチックは海を浮遊しているうちに細かくなり「マイクロプラスチック」となるが、例えば1.01から4.75mmのマイクロプラスチックは、日本付近では1平方kmあたり10万個から100万個海を漂っているとされる(※)。魚を通して知らず知らずのうちに人間の口に入り、有害物質が生体濃縮されていくことも考えられるのだ。現在、世界では年間3億4800万トンのプラスチックが生産されている。そして日本人一人あたりの容器包装プラスチック廃棄量は、米国に次いで2位。日本人にとって、プラスチック問題はもはや「主犯グループ」といえる状況なのだ。「でもプラスチック問題って、ゴミのポイ捨て問題でしょ?マナーが改善したら解決する問題じゃないの?」という人もいるかもしれない。もちろんポイ捨てしないようなマナー啓発も大切だ。しかしレーヨンやナイロンなどの合成繊維が洗濯や歩行のたびに繊維がマイクロプラスチックとなって飛んでいるなど、たとえ「ポイ捨て」しなくてもマイクロプラスチックが生まれ続けている状況なのだ。世界では環境に配慮している企業がさまざまな取り組みを行っている。ヨーロッパで最初にフリースをつくったイタリアのポンテトルト社は、天然由来のリヨセルを素材とするフリースを開発。アウトドアブランドのパタゴニアも、洗濯の際に使用すれば、合成繊維から出るマイクロプラスチックを大幅に減らせるフィルターバッグをつくっている。( 参考 小売りでもレジ袋やストローなどのプラスチック製品を有料化する動きは日本でも見られるが、「プラスチックを使わない」「プラスチックの代替品開発」は他国の動きが活発だ。参考記事(ビッグイシュー・オンライン):「ポイ捨てをしない」という基本動作に加え、プラスチック問題に配慮した企業の製品を使う、という姿勢が消費者側にも求められる。また、日本ではプラスチックの「リサイクル」は進んでいると思われがちだが、実際にはプラスチックごみとして燃やした熱エネルギーを回収し、温水プールなどに利用する「サーマル・リサイクル」が大半であり(全体の57%)、実質ただ「焼却する」(10%)と合わせと7割近くを「燃やしている」状態はリサイクルとは言いがたい。ナイキやアディダスなどのグローバル企業でも話題だが、海洋に無数に浮かぶプラスチックごみを回収したものを資源とし、製品開発する「サーキュラー・エコノミー」の動きも加速している。多くのビジネスチャンスを生む「サーキュラー・エコノミー」によって、2030年までに世界で4・5 兆ドルの経済効果が見込まれており( ※ )、E U では2035年までに17万人の雇用創出が可能だとしている。「プラスチック大量消費国」である日本も、この時流にぜひ乗りたいところだ。