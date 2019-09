こんな状態では、投資家が株に消極的になるのは当たり前！？

9月のマーケットが始まりました。「景気後退」という言葉が最近よく聞かれるようになり、普段は強気な人たちも、株に対する姿勢が慎重になっています。「トランプ大統領の再選を阻止するために、主要メディアは『景気後退』のニュースを意図的に増やしている」と言う意見もありますが、マイケル・スナイダー氏(政治活動家)は、実例としてこれらの心配材料をあげています。

心配材料はまだまだあります。スナイダー氏は、こんなニュースも指摘しています。

2007年などと聞いたら、多くの人達は、2008年9月のリーマン・ショックを思い出すことでしょう。更に、キース・マカルー氏は、こんなツイートを今朝しています。

this will not be highlighted by CNBC cheerleaders of "stocks" today > Xi warns Communist Party should prepare for a long-term struggle - Bloomberg pic.twitter.com/Av951HdiYV