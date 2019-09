【大麻革命がやってくるそうです】

The Economist

Guardian

Time

Forbes

今週のThe Economistの特集記事はA global revolution in attitudes towards cannabis is under way()で、それによりますとそうです。EUの一角でもあるだというニュースも。アメリカでは非白人の方が大麻所持で逮捕される確率が格段に高いことから「」の問題だして、に浮上しています。は「医療目的の大麻の解禁は、より幅広い合法化に向けて道筋をつけている」と報じています。を認めていて、このうちしていて、調査会社によると2024までに医療目標はすべての州で、嗜好目的も25の州で合法化される見通しだとしています。では認めていて、ことで、合法化に向けた議論が活発になったということです。カナダの場合は、地下の犯罪組織が扱うのではなく合法にした上で規制するべきだという立場です。一方で、いて、国連人権委員会はだと主張し、WHO=世界保健機関も緩和の方向ですが、です。に踏み切り、し、ことを踏まえて「」としています。は、ルクセンブルクでは2年以内に18歳以上であれば嗜好目的で大麻を買えるようになると報じています。実現するととしています。そうです。一方、では違法ですが、所持であれば寛容な扱いを受けるということです。は、アメリカの保健当局が8月29日にしたと伝えています。アメリカではものの、ということです。ハイになる成分のことから、当局者は「」として、を鳴らしています。は、アメリカの議会下院で、金融機関が大麻の業者との間で取引をしても罰せられないことを守り込んだが提出され、9月9日に議会が再会されれば下院の金融委員会で審議されると報じています。のため、、大麻業者はされやすいほか、ビジネスチャンスとみたそうです。