［東京 ２９日 ロイター］ - ＤＩＣ<4631.T>は２９日、独化学大手ＢＡＳＦ<BASFn.DE>の顔料事業を買収すると発表した。関連株式・資産の取得価格は１１６２億円で、２０２０年末までに買収する。当面の資金調達は、手元資金や新規ブリッジローンで充当し、エクイティファイナンスは予定していないという。
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- 2019年08月29日 18:56
ＤＩＣ、独ＢＡＳＦの顔料事業を1162億円で買収
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