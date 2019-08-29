  1. トップ>
記事

ＤＩＣ、独ＢＡＳＦの顔料事業を1162億円で買収

［東京　２９日　ロイター］ - ＤＩＣ<4631.T>は２９日、独化学大手ＢＡＳＦ<BASFn.DE>の顔料事業を買収すると発表した。関連株式・資産の取得価格は１１６２億円で、２０２０年末までに買収する。当面の資金調達は、手元資金や新規ブリッジローンで充当し、エクイティファイナンスは予定していないという。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    韓国文政権は米国の圧力で崩壊か

    渡邉裕二

  2. 2

    歴史学ばない 韓国の決定的欠点

    一般社団法人日本戦略研究フォーラム

  3. 3

    河野外相 対韓輸出の誤解を指摘

    河野太郎

  4. 4

    製品通じSEX盗聴 Apple異例謝罪

    飯田香織

  5. 5

    海外ではGSOMIAより京アニを報道

    小林恭子

  6. 6

    24時間TV「嘘」暴露され批判の声

    女性自身

  7. 7

    悠仁さま初海外旅行で責任者クビ

    NEWSポストセブン

  8. 8

    ナイツ塙のM-1分析論 秀逸すぎる

    松田健次

  9. 9

    韓国経済悪化で政府が予算大幅増

    ロイター

  10. 10

    日本が無視? 被害意識強い文政権

    NEWSポストセブン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。