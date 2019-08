嵐 24時間テレビ翌日に快挙！ベストアルバムがダブルミリオン

嵐のベストアルバム『ARASHI 5×20 All the BEST!! 1999-2019』が387,258枚を売り上げ、19年9月2日付の週間アルバム・セールス・チャート“Billboard JAPAN Top Albums Sales”で首位を獲得。累計売上は2,009,637枚と200万枚の大台を突破し、嵐史上歴代1位のアルバム・セールスとなることとなった。8月26日、Billboard JAPAN が報じた。

8月24日、25日に放送された『24時間テレビ42』(日本テレビ系)でグループとして最多の5度目のメインパーソナリティーを務めた嵐。放送翌日の快挙の一報に、ネット上では歓喜の声が多数上がった。

《24時間テレビやり終えた後にダブルミリオンはさすがすぎる!おめでとう!!!》

《ダブルミリオンおめでとう! 記録にも記憶にも残るベスト盤になってよかった! 24時間テレビ頑張ってやり遂げたご褒美みたいだね》

《嵐さんダブルミリオン達成おめでとう!! 24時間テレビの感動冷めやらぬ状態でのダブルミリオン達成、、、 どこまでも突っ走っていく嵐にこれからもついて行きます!!!》

また2006年リリースのコブクロ「ALL SINGLES BEST」以来のダブルミリオン達成というのも大きな話題に。ツイッター上でも“ダブルミリオン”がトレンドにランクイン。ファンから祝福の声が相次いでいる――。

《ダブルミリオンなんかこのご時世にほんとにすごいよ!!!!! おめでとう》

《CDが売れない時代なのに、握手券とかそういう特別な特典がついいてる訳でもないのに、ダブルミリオン突破は本当にすごい……! 嵐さんおめでとうございます》

《嵐さん ダブルミリオン達成 おめでとうございます。 なかなかCDがあまり売れない時代でミリオンでも凄いのに本当にすごいなっておもいます。 いろんな方に愛されているんだな、、、 たくさんの人が嵐の曲を聞いてくれてると思うとそれだけで嬉しいな》

また数字の面でも今年の『24時間テレビ42』は大きな反響を呼んでいる。平均視聴率は前回を1.3ポイント上回る、歴代13位の16.5%(関東地区)を記録。また募金総額は放送終了時点で6.8億円と前年の約2.5倍となっている。

2020年12月末をもって、無期限で活動を休止する嵐。それまでの嵐のさらなる活躍を望むファンの声も多数上がっていた。

《嵐まじ凄い、24時間テレビの募金総額は例年の3倍の6億(7億近い)だし、アルバム発売から2ヶ月でダブルミリオン達成するし凄い》

《数字では無いことも多いけど 数字でないと表せない事もある それ24時間テレビの募金額が過去最高額なのも同じ。翔くんの裏テーマ(想いの強さ)も 達成出来て良かった。まさに“人と人”~共に新たな時代へ~ とにもかくにも 嵐 ダブルミリオンおめでとう》