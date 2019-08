【対中関税の米家庭の負担は10万円⁉︎】

Washington Post

トランプ大統領の中国に関する発言をめぐって世界経済が大混乱中です。はG-7 summit ends with little consensus amid Trump’s mixed messaging on the trade war(G7サミット、トランプが貿易をめぐる混乱メッセージを発するなか、コンセンサスなく閉幕))の中で、と報じています。各国はトランプ大統領に米中貿易摩擦を終わらせるよう説得できず、は記者会見で「世界経済にとってであり、」と述べたということです。と呼ばれる共同宣言が見送られたのは、だそうです。はTrump remark on China trade “deal” averts broad sell-off(中国との交渉妥結をめぐる発言で全面的な投げ売りを回避)の中で、し、これがだったと報じています。トランプ大統領がが開かれているフランスで26日「(I have great respect for the fact that China called, they want to make a deal)」と述べたことを受けて、投資家の間で(de-escalation)に向けて期待感が高まったということです。大統領はさらに「中国側が真剣に交渉を妥結したいと言ってきたのは初めてで、だと思う」と述べたということです。これに先だって大統領が23日にだと述べたことで26日のが高まったあと、上記の発言があったそうです。はUS Companies on China: Breaking Up Is Hard(米企業、中国との別れ話は難しいのよ)の中で、という嘆きを伝えています。トランプ大統領が23日にツイッターで、ということです。これに対してホワイトハウスの高官は25日になってとしています。電動スクーターからロボットまで多くの企業が部品を中国から輸入していて、としています。企業が求めているのはで、だとしています。は、のは避けられそうになく、報復合戦が激しくなった23日、と伝えています。これまで多くの企業がトランプ大統領から目をつけられないよう、ローキーにしていたものの、すでに多くの関税が導入され、大統領がいっそうの報復を示唆する中で、ここにきて、ということです。大手企業で構成するBusiness Roundtableのジョシュア・ボルテン理事長は25日、にあり、「」と述べたとしています。トランプ大統領の直近の決定はしました。アメリカ経済はこれまでのところ、にうまく対応してきたものの、IHSマーケットによるととなりました。また、企業業績についてもこれまで持ちこたえているものの、先週になっていくつかの企業がということです。さらにしたことが企業にとって「最大のショックだった」としています。これまでは安全保障や軍事を理由にして発動してきた1977年の法律が根拠ですが、アメリカの玩具メーカーの中にはHasbroのように2020年には生産拠点の大部分をする動きもすでに出ているそうです。トランプ大統領はと言っていますが、大手電機メーカーで作る業界団体のConsumer Technology Associationによると、平均し可能性があるということです。またJP MorganChaseによると、は年間で平均してと試算したとしています。