【米景気はよいの？悪いの？キャンピングカーの現場から】

米FRB=連邦準備制度理事会が先月開いた会合でことが明らかになりました。ニューヨークの株価は上昇しています。で、キャンピングカーなどのRV=レクリエーショナル車の売り上げから見ると、です。の影響もあるということです。FTによりますと、Fed board meeting split over rate cut()の中で、だと報じています。21日に公表された議事録要旨でについて大半の参加者が「(mid-cycle adjustment)」ということです。会合のが増し、こうした貿易、世界情勢に左右されると指摘。で追加の利下げをするの?23日にワイオミング州が次の焦点です。一方、WSJはAn Economic Warning Sign: RV Shipments Are Slipping(:RV=レクリエーショナル車の売り上げが減少)の中で、全米のとなっている周辺を見ると、景気減速の最初の兆候となる贅沢品の売り上げ減少が現れていると報じています。RVの業界団体によりますと、に続き、ということです。過去3回の景気後退局面では、やはりRVの売り上げが連続して下落したそうで、という声を紹介しています。トランプ政権によるも影響しているとしています。14日のアメリカの債券市場で、が起きたあと、ニューヨーク株式市場のしアメリカ経済の先行きに対する警戒感が広がりました。し、付随のタイヤや家電製品、家具を多く製造しているエルクハートでは、運転席や浴室の売り上げがになっているということです。エルクハートの6月の失業率は3%で、全米平均の3.6%を下回るものの、去年4月の2.1%よりは悪化しています。(日本で言うところのリーマンショック)の後の200年には20%まで上昇したこともあります。大手RVメーカーのThor Industriesは6月、RV生産を抑えて、週休3日に移行すると明らかに。同じくエルクハートにあるLCI Industriesは、需要減少を踏まえて施設の統合を実施したとしています。業界団体は、2020年については、メーカーからディーラーへの販売は2.5%増えると見込んでいますが、と見ているようです。RVは1万2000ドル程度のキャンピングカーから21万ドル以上する高級なモーターホームまで価格の幅がありますが、業界団体はRVに関連する523品目が中国からの輸入品に対する関税の上乗せの打撃を受けかねないとしているとしています。RVのトイレから高級家具の皮革、それに車体のアルミや鉄鋼製品などが想定されています。小規模なRVメーカーによると、鉄鋼価格は22%、アルミの価格は9%急上昇したと話しています。景気についてトランプ大統領はあくまでも強気です。Timeは、トランプ大統領が20日、記者団の質問に対して、「景気後退からはほど遠い(We’re very far from a recession)」と述べたと伝えています。その上で、「実際にはFRBが仕事をしっかりやれば、景気は一気に上向く(In fact, if the Fed would do its job, I think we’d have a tremendous spurt of growth)」と述べたということです。New York TimesはCBO=議会予算局が財政赤字の拡大を予想していると報じています。9月30日に終わる2019会計年度は9600奥ドル、2020年度は1兆ドルに達すると見込んでいます。これは当初の予想を上回るものでトランプ大統領の減税によって税収が減ったことによるもので、FRBの低金利政策で金利がここまで低水準でなければさらに膨らんだだろうと言います。