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米中、通商で見解異なるのは自然　対話通じた解決を＝中国外務省


［北京　２１日　ロイター］ - 中国外務省は２１日、米国と中国が通商問題で見解が異なるのは自然なことだとした上で、対話を通じた解決が鍵だと強調した。

報道官が北京での定例記者会見でコメントした。

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