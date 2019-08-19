国会前で「安倍9条改憲NO」「韓国敵視を煽るな」等々、何でもありのすごい光景。
主義主張を街頭で述べるのはもちろん自由だが、点字ブロック上で行っている。点字ブロックへの意識はないのだろうか？
社会的弱者のことを考え行動するのはとても重要なのだが。。。
『「日韓市民、連帯しよう」と集会 東京・永田町の国会近くで』(共同通信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190819-00000113-kyodonews-soci
記事
- 2019年08月19日 21:23
国会前の活動 点字ブロックを意識しては？
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