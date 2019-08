Google ストアにてハイエンドスマホ「Pixel 3」と「Pixel 3 XL」のSIMフリー版が8月23日までセール！最大3万円OFFで7万1000円からに

機種 容量 本体色 価格

通常 セール

Pixel 3 64GB Not Pink



Just Black



Clearly White 95,000円 71,000円



(24,000円OFF)

128GB Not Pink



Just Black



Clearly White 107,000円 83,000円



(24,000円OFF)

Pixel 3 XL 64GB Not Pink



Just Black



Clearly White 119,000円 89,000円



(30,000円OFF)

128GB Not Pink



Just Black



Clearly White 131,000円 101,000円



(30,000円OFF)

Pixel 3a 64GB Purpule-ish



Just Black



Clearly White 48,600円 ー